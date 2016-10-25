В Пакистане террористы совершили нападение на полицейское училище, есть погибшие
Двое человек погибли, 51 пострадал при атаке на полицейскую академию в городе Кветта на юго-западе Пакистана.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на издание Dawn.
Нападение произошло примерно в 1.00 по местному времени, когда пятеро террористов ворвались на территорию общежития полицейской академии, в котором в тот момент находилось более 200 курсантов.
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На месте захвата произошли по меньшей мере три взрыва, сообщалось, что террористы вооружены автоматами Калашникова и гранатами.
В результате перестрелки погибли двое полицейских. Среди пострадавших трое находятся в критическом состоянии.
В свою очередь Би-Би-Си пишет, что в результате нападения, по предварительным данным, в ходе боя погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 получили ранения.
Сообщается, что несколько нападавших было убито, их число по-прежнему не уточняется.
Пока ни одна из группировок боевиков в Пакистане не взяла на себя ответственность за это нападение.