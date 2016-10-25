В Пакистане террористы совершили нападение на полицейское училище, есть погибшие

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на издание Dawn.

Нападение произошло примерно в 1.00 по местному времени, когда пятеро террористов ворвались на территорию общежития полицейской академии, в котором в тот момент находилось более 200 курсантов.

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На месте захвата произошли по меньшей мере три взрыва, сообщалось, что террористы вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

В результате перестрелки погибли двое полицейских. Среди пострадавших трое находятся в критическом состоянии.

В свою очередь Би-Би-Си пишет, что в результате нападения, по предварительным данным, в ходе боя погибли по меньшей мере 20 человек, более 100 получили ранения.

Сообщается, что несколько нападавших было убито, их число по-прежнему не уточняется.

Пока ни одна из группировок боевиков в Пакистане не взяла на себя ответственность за это нападение.