Выборы в США: штаб Трампа признал его отставание от Клинтон за две недели до дня голосования

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Мы позади. У нее (Клинтон) есть некоторое преимущество", - заявила глава избирательного штаба республиканского кандидата Келлиэнн Конвей в интервью телеканалу NBC.

"Но мы не сдаемся. Мы знаем, что можем выиграть", - добавила она, сообщает BBC.

Согласно последним опросам, Клинтон уверенно лидирует и по стране в целом, и в нескольких штатах, которые могут решить судьбу выборов.

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Глава избирательного штаба экс-госсекретаря США Робби Мук заявил, что это будут "самые важные выборы в истории Америки". "На избирательные участки придет больше людей, чем когда-либо прежде", - сказал Мук в интервью Fox News.

Опросы в традиционно республиканских штатах - таких как Юта и Аризона - показывают, что впервые за много лет эти штаты могут поддержать кандидата от Демократической партии. Опросы в Аризоне могут ошибаться, но если они верны, то это может положить начало тенденции, которая не только с большим перевесом отправит Клинтон в президентское кресло, но и поместит этот штат в разряд официально "колеблющихся штатов" на годы вперед.

"Демографический состав штата продолжает меняться, - говорит профессор-политолог из Университета Аризоны Ричард Херрера. - Если число избирателей-латиноамериканцев еще возрастет - а это так и будет, - и за этим последует прирост в партийных рядах, то (Аризона) может превратиться в настоящее поле боя на будущих выборах".

Изменение электоральной карты побудило демократов изменить стратегию кампании Клинтон, которая теперь тратит больше денег на поддержку кандидатов от демократов на грядущих выборах в Конгресс.

Как заявила Клинтон, она больше не собирается отвечать на выпады Трампа, а вместо этого будет тратить больше времени, "подчеркивая важность избрания демократов".

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Глава штаба Трампа заявила, что у штаба Клинтон есть огромное финансовое преимущество в том, какие суммы она может потратить на негативную рекламу против Трампа, а также на привлечение знаменитостей, чтобы агитировать за нее.

"Бывший президент - а по совместительству ее муж - агитирует за нее. Нынешний президент, первая леди, вице-президент - о такой популярности, как у них, она (Клинтон) может только мечтать", - заявила Конвей. Однако не все еще потеряно, если принять во внимание уровень поддержки Трампа в ходе этой кампании, добавила Конвей.

Сам Трамп впервые отреагировал на возможность поражения на выборах в пятницу, 21 октября, заявив, что будет доволен собой независимо от того, выиграет он или проиграет. Днем позже он обнародовал свой план на первые 100 дней на посту президента, который включает ограничения на лоббирование и новые торговые сделки, а также переговоры по вопросам изменения климата.

За 16 дней до голосования в центре внимания остаются в основном скандалы, случившиеся за время его кампании. В субботу, 22 октября, Трамп пообещал засудить каждую женщину, обвинившую его в сексуальных домогательствах. Он вновь заявил, что предстоящие выборы будут нечестными из-за мошенничества на избирательных участках и необъективности СМИ.

В воскресенье сын Трампа, Эрик Трамп, заявил, что его отец признает результаты, только если выборы будут "честными".

Президентские выборы состоятся 8 ноября. Новый президент США вступит в должность 20 января 2017 года.