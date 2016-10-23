СМИ: Трамп рассказал, что сделает в первые сто дней президентства

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News, о своей программе Трамп объявил в субботу утром во время 45-минутного выступления в городе Геттисберг, штат Пенсильвани.

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В частности, Трамп пообещал обеспечить граждан США работой, при этом он отметил возможность создания 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие 10 лет.

Трамп также заявил, что снизит уровень нелегальной иммиграции в страну, пересмотрит сделку Северной Америки по свободной торговле (NAFTA) и сделку Транстихоокеанское партнерство (TTP), заменит неудачную программу президента Барака Обамы по предоставлению медицинских услуг населению.

Также он пообещал снизить налоги для среднего класса, позаботиться о завершивших службу ветеранах и восстановить важные составляющие инфраструктуры страны.