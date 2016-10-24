Ключ от шкафчика со спасательными жилетами на "Титанике" продан на аукционе за 104 тысячи доларов

Изначально организаторы аукциона планировали выручить от его продажи 50 тыс. долл.

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что ключ принадлежал 23-летнему стюарду Сидни Седунари, который погиб вместе с 1517 пассажирами и членами экипажа лайнера.

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После того как его тело было опознано, ключ передали его жене, которая ждала в то время их общего ребенка.

К ключу прикреплена табличка с надписью "Locker 14 F Deck".

Сообщается, что артефакты с "Титанника" пользуются большой популярностью. Так скрипка, на которой, как считается, играли на знаменитом лайнере, на одном из аукционов ушла за миллион фунтов.