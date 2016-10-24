Ключ от шкафчика со спасательными жилетами на "Титанике" продан на аукционе за 104 тысячи доларов
Железный ключ от шкафчика со спасательными жилетами, который находился на знаменитом "Титанике" потонувшем после столкновения с айсбергом 14 апреля 1912 года, был продан на аукционе за 85 тыс. фунтов (104 тыс. долл).
Изначально организаторы аукциона планировали выручить от его продажи 50 тыс. долл.
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Associated Press.
Сообщается, что ключ принадлежал 23-летнему стюарду Сидни Седунари, который погиб вместе с 1517 пассажирами и членами экипажа лайнера.
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После того как его тело было опознано, ключ передали его жене, которая ждала в то время их общего ребенка.
К ключу прикреплена табличка с надписью "Locker 14 F Deck".
Сообщается, что артефакты с "Титанника" пользуются большой популярностью. Так скрипка, на которой, как считается, играли на знаменитом лайнере, на одном из аукционов ушла за миллион фунтов.