Мусульмане вышли на молитву к Колизею в Риме, протестуя против закрытия молельных мест

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Верующие попросили представителей городских властей защитить их религиозные права. Они совершили намаз у Колизея, стоя на коленях на молитвенных ковриках. Некоторые из собравшихся держали в руках плакаты с надписями «Мир» и «Откройте мечети».

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«Пятничный намаз очень важен для нас, поэтому сегодня мы пришли к Колизею. Иначе где еще мы можем молиться?», - сказал уроженец Бангладеш Сикдир Бюлбюль, который живет в Риме более 16 лет.

Представители мэрии не предоставили Reuters оперативный комментарий по акции.

В Италии живут не менее 1,6 млн мусульман. При этом в стране действует только несколько мечетей, которые официально зарегистрированы по согласованию с правительством. Поэтому большинство молитв происходят в специальных исламских культурных центрах.

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Власти страны выступают против собраний мусульман в подобных центрах. Некоторые политики, отмечает Reuters, считают, что такие места повышают риск радикализации и связаны с нападением террористов в Европе. Основной аргумент властей — сложность контроля исламских культурных центров.

За последние несколько месяцев полиция Рима закрыла как минимум три таких центра. Активисты требуют создать более ясные правила по работе с местами для молитв. Ассоциация The Dhuumcatu, которая занимается защитой прав мусульман, пожаловалась на усталость от подозрений в отношении культовых для верующих мест.