Десятая женщина обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

Как передает Би-Би-Си, 45-летняя инструктор по йоге Карена Вирджиния стала десятой женщиной, рассказавшей о непристойном поведении миллиардера.

Она рассказала на пресс-конференции, что Трамп хватал ее за руку и трогал грудь в 1998 году на Открытом чемпионате США по теннису.

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Вирджиния зачитала заявление, согласно которому Трамп якобы указывал на нее другим мужчинам и говорил: "Эй, посмотрите на это. Мы такую еще не видели. Посмотрите на эти ноги".

"Как будто я была предметом, а не человеком", - рассказала Вирджиния, добавив, что чувствовала себя "запуганной и беспомощной".

В начале месяца журналисты обнародовали частную запись 2005 года, на которой Трамп допускает возмутившие многих ремарки относительно приставаний к женщинам.