Второго референдума не будет – британский премьер о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила лидерам ЕС, что повторного референдума о выходе страны из Европейского Союза не будет. Об этом она заявила во время официального обеда в Брюсселе, пишет «The Guardian».

«Британский народ принял решение, и это справедливо и правильно, что это решение будет выполнено. Второго референдума не будет. Приоритетом должно стать путь в будущее, и отношения между Великобританией после того, как мы уйдем»,- приводит слова Мэй издание, ссылаясь на свои источники.

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Кроме того, Мэй планирует встретиться с лидерами ЕС сегодня в ходе заседания Совета Европы.

Издание отмечает, что встреча в Совете Европы Рады станет первой возможностью для британского премьера обратиться к европейским лидерам с того времени, как Соединенное Королевство приняло решение выйти из состава ЕС.

В то же время, глава ЕС Дональд Туск заявил, что несмотря на то, что формально Brexit на повестке дня двухдневного заседания рассматриваться не будет, впрочем, он все же позволит Мэй рассказать «о текущем состоянии дел в стран» за чашкой кофе.

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.

Позже стало известно, что Великобритания начнет процесс выхода из Евросоюза не позднее марта 2017 года.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, при этом не назвав точной даты активизации статье 50 Лиссабонского договора, которая официально запускает процесс выхода страны из ЕС и определяет правила этого выхода. Но сказала, что, по плану, это должно произойти в первом квартале 2017 года, не позднее марта.