Испытание баллистической ракеты в КНДР завершилось очередной неудачей

Как заявили в стратегическом командовании армии США, ракету пытались запустить с площадки, расположенной недалеко от города Кусонг. В армии Южной Кореи заявили, что ракета взорвалась в воздухе, передает Русская служба Би-би-си.

По мнению американской разведки, Пхеньян вновь попытался провести пуск ракеты "Мусудан", собственной разработки. В прошлом КНДР не раз пыталась запустить "Мусудан", но чаще всего попытки завершались неудачей.

Читайте такжеВ Минске открылось посольство Северной Кореи (фото)

Генштаб Южной Кореи отреагировал на запуск заявлением, в котором осудил "провокации" северных соседей. Япония заявила, что подаст официальную ноту протеста в связи с запуском.

Это была восьмая за последние семь месяцев попытка КНДР запустить баллистическую ракету. Как отмечают наблюдатели, в нынешнем году КНДР проявляет беспрецедентный уровень активности. В ходе самой удачной, сентябрьской, попытки ракета пролетела 800 км и упала в Японское море.

После этого Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Пхеньяна, которые подразумевают ограничения на импорт из КНДР нескольких видов ценных металлов, а также обязывают страны проверять все грузы, следующие в КНДР, на предмет запрещенных товаров и технологий.

В марте президент США Барак Обама тоже подписал указ о введении более жестких санкций. Указом замораживается госсобственность Северной Кореи в США, запрещаются американские инвестиции и любой экспорт в КНДР.

Ракета "Мусудан" названа в честь деревни на северо-востоке Северной Кореи, близ которой находится стартовая площадка для запуска ракет.

Расчетная дальность полета ракеты составляет примерно 3-4 тысячи километров.