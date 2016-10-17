Расмуссен предлагает включить США и ЕС в переговорный процесс по Донбассу

Об этом в интервью УНИАН после первой встречи группы «Друзья Украины» рассказал экс-генсек НАТО, внештатный советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен.

«Мы также думаем, что для решения войны на Донбассе нам необходимо обновить имеющийся формат и включить США и ЕС в переговорный процесс. Мы говорили и о рекомендации для Киева в сфере реформ», - сказал он, рассказывая о результатах встречи "Друзья Украины".

В то же время, что касается санкций против России, то по словам Расмуссена, срок их действия необходимо увеличить вдвое.

Читайте также"Тут был "русский мир": Жебривский раскрыл цель визита на Донбасс глав МИД Франции и Германии (фото)«Относительно санкций, то мы рекомендовали продлить действующие меры до 12 месяцев вместо шести, и преследовать тех, кто пытается их обойти», - подчеркнул советник Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен стал инициатором недавно созданной группы «Друзья Украины», первая встреча которой состоялась в штаб-квартире НАТО 12 октября.