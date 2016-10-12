От обвиняемого в парижских терактах отказались адвокаты

Причиной для такого решения называют отказ Абдеслама давать показания из-за условий содержания под стражей. Об этом пишет Reuters.

С момента ареста Абдеслам находится в одиночной камере неподалеку от Парижа. Он отказывается говорить и не хочет, чтобы его кто-либо представлял в суде, сообщили адвокаты Франк Бертон и Свен Мари.

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"Мы убеждены, и он сказал нам так, что он не будет говорить и будет использовать свое право на молчание. Что мы можем сделать. Я говорил это с самого начала, если мой клиент молчит, я отказываюсь от защиты", - сказал Бертон.

Он пояснил, что Абдеслам отказывается говорить из-за 24-часового видеонаблюдения за ним в камере. Адвокаты безуспешно пытались изменить ситуацию.

"Следят все время, через инфракрасную камеру ночью, это сводит с ума. Это было политическое решение – оставить его под круглосуточным наблюдением", - сказал он.

Как известно, Саллаха Абдеслама считают одним из организаторов кровавых атак в Париже в ноябре 2015 года, когда были убиты 130 человек.