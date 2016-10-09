В парламент Грузии пока проходят только две партии: "Грузинская мечта" и ЕНД Саакашвили

По предварительным данным, в парламент Грузии проходят правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

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Согласно данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по данным с 3 тыс. 680 (99,41%) участков, "Грузинская мечта" набирает 48,61%, или 851 тыс. 945 голосов избирателей, "Единое национальное движение" — 27,04%, или 473 тыс. 896 голосов избирателей, сообщает издание «Грузия оnline».

"Альянс патриотов Грузии", ранее набиравший 5%, необходимых для прохождения в парламент, получил 4,99%, или 87 тысяч 391 голосов избирателей и на данный момент в парламент не попадает", — сообщили в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, в Грузии вчера состоялись парламентские выборы. Граждане Грузии избирали на четыре года 150 депутатов - 77 по партийным спискам и 73 одномандатника. ЦИК Грузии зарегистрировал 19 партий и шесть избирательных блоков. За 73 места одномандатников боролись 816 кандидатов.