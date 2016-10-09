В парламент Грузии проходит пророссийский "Альянс патриотов" - данные с 82,5% участков

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, после получения результатов голосования с 82,55% избирательных участков, АПГ все же преодолевает 5%-ый барьер.

Блок состоит из 6 партий - "Альянс патриотов Грузии", "Традиционалисты", "Каха Кукава - Свободная Грузия", "Свобода - Путь Звиада Гамсахурдии", "Политическое движение силовиков-ветеранов и патриотов Грузии" и "Новые христианские демократы".

Объединение консервативных правых партий считается пророссийским, выступает с позиций евроскептицизма и сохранения грузинских "духовных скреп", критикуя как евро-атлантическую интеграцию Грузии, так и европейские морально-ценностные ориентиры в целом.

При этом правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 49,26%, а "Единое национальное движение" - 26,46%.

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В случае прохождения АПГ должно достаться 5 мандатов, ЕНД - 25, ГМ - 47.

Другие политсилы, не преодолевающие 5%-ный барьер, на данный момент набирают: "Свободные демократы" - 4,58%, "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе - 3,53%, "Государство для народа" - 3,48%.

Лейбористская партия Грузии получила 3,12%, Республиканская партия - 1,55%, блок партий "Топадзе - Промышленники" и "Наша родина" - 0,81%, "Национальный форум" - 0,72%.

Напомним, 8 октября граждане Грузии избирали депутатов парламента 9-го созыва. В выборах участвовали 25 партий и блоков. 77 депутатов избираются по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 73 - в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе). Для победы в мажоритарном округе необходимо получить абсолютное большинство (50% + 1 голос), потому в округах, где победители не определятся по итогам выборов 8 октября, в 25-дневный срок будут проведены вторые туры. Таким образом, окончательный расклад сил в парламенте станет известен лишь после этого.