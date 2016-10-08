"Антироссийская истерия": в МИД РФ ответили на обвинения США в хакерских атаках

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Наши недруги продолжают попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США, - отметил он. - Однако при этом полностью закрывают глаза на массированное, с использованием всего арсенала средств массовой информации, вмешательство в американскую предвыборную кампанию со стороны европейских политиков разного калибра".

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"Она (доказательная база - Ред.) у администрации США либо вообще не складывается, либо придумана теми, кто сейчас в Вашингтоне выполняет очевидный политический заказ, продолжая нагнетать беспрецедентную антироссийскую истерию", - добавил Рябков.

Ранее разведывательное сообщество США обвинило российское правительство в связи с недавними взломами почты американских политических организаций и политических деятелей из-за предстоящих в США выборов.