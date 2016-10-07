Neue Zürcher Zeitung: Ядерный арсенал России растет

Об этом пишет Андреас Рюш в статье "Ядерный арсенал России растет", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Согласно Новому договору о СНВ, США и Россия должны были значительно сократить свои ядерные арсеналы до 2018 года. Но в течение последних трех лет Россия увеличила число своих стратегических ядерных боеголовок более чем на четверть. Это видно из последних статистических данных, которые каждые шесть месяцев публикует Государственный Департамент США, основываясь на собственных и российских данных.

Больше бомб, чем на момент заключения договора

Согласно положениям нового договора 2011 года, две великие державы должны до конца 2018 года сократить количество стратегических (то есть, большого радиуса действия) ядерных боеголовок до максимальных 1550. Россия достигла этой цели в первый год действия контракта, США – в 2015 году. Но после того, как в сентябре 2013 года российские запасы сократились до минимума, Москва прекратила разоружение и начала расширять свой арсенал. Таким образом, количество стратегических ядерных боеголовок увеличилось с 1400 до 1796, то есть на 28 процентов.

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В этот же период США постоянно осуществляли разоружение. Количество развернутых ядерных боеголовок в прошлом году впервые существенно снизилось, по сравнению с русскими. Согласно американской статистике, в настоящее время оно составляет 1367, что на 12 процентов ниже нормы договора (1550) и на 24 процента ниже запасов России.

Теперь между США и Россией существует значительный разрыв. Что стоит за этой тенденцией? И должен ли беспокоиться Запад? В конце концов, соглашения в области разоружения до сих пор считались одним из немногих светлых пятен в отравленных отношениях Вашингтона и Москвы. Если Кремль решится нарушить новый договор, это станет серьезным шагом назад. Несмотря на то, что это соглашение о разоружении действует в течение более пяти лет, сегодня в распоряжении России парадоксальным образом оказалось больше ядерных боеголовок, чем раньше (плюс 259 штук или 17 процентов).

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Но это относительные выводы. Во-первых, количество развертываемых ядерных боеголовок не является единственным критерием. Сила ядерного арсенала также измеряется количеством и разнообразием систем доставки, то есть теми военными активами, которые необходимы, чтобы доставить бомбу на территорию противника. Договор СНВ предусматривает, что с 2018 года обе стороны могут развернуть максимум 700 систем доставки, в том числе наземные (МБР), морского базирования (противолодочные ракеты) и воздушные (стратегические бомбардировщики). И США, и Россия соблюдают это положение уже сейчас. Тем не менее, следует отметить небольшое увеличение (7 процентов) с российской стороны в течение последних трех лет.

Временное явление?

Во-вторых, существует правдоподобное объяснение такому поразительному увеличению стратегических ядерных вооружений. Эксперт по вопросам безопасности Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых в своем блоге утверждает, что речь, должно быть, идет о временном явлении, поскольку с 2015 года Россия ввела в эксплуатацию две атомные подводные лодки нового класса "Борей" в районе Тихого океана. Каждое из этих судов может быть оснащено 16 ракетами, которые, в свою очередь, могут переносить от 6 до 10 ядерных боеголовок. Кристенсен ожидает, что Россия своевременно, еще до окончания срока договора, выведет из эксплуатации достаточное количество устаревших оружейных систем, чтобы избежать нарушения соглашения.

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В-третьих, американо-российская статистика исключает значительную часть ядерных арсеналов. Она учитывает только готовые к запуску, дислоцированные стратегические атомные бомбы. Кроме того, в распоряжении США и России до сих пор остается около 5000 ядерных боеголовок, и в критической ситуации страны смогут относительно быстро привести их в боевую готовность. Точной информации об этом нет, так как этот военный материал не подпадает под действие нового Договора о СНВ.

Тревожная военная стратегия

Само по себе увеличение стратегических ядерных вооружений не является поводом для тревоги. Но в сочетании со все более агрессивными действиями России на мировой арене, это вызывает вопросы. Нет никаких сомнений в том, что Россия форсирует модернизацию своего ядерного арсенала и не жалеет для этого никаких средств. По сообщениям российских СМИ, в следующем году военный бюджет вырастет еще на десять миллиардов долларов, хотя в то же время запланированы болезненные сокращения в социальной сфере.

Ядерное оружие – ключевой инструмент, который Кремль использует, чтобы подчеркнуть роль России как великой державы. Президент Путин игнорировал неоднократные предложения американцев относительно дальнейших шагов в области разоружения. По оценкам Оливера Тренерта из Центра по изучению вопросов безопасности при ETH (Цюрих), сегодня Москва рассматривает ядерные вопросы не так, как в советское время. Если тогда ядерный арсенал был средством, чтобы говорить с США о разоружении на равных, то сегодня, по словам Тренерта, это инструмент, который используется для того, чтобы заставить Запад бояться.

США разоружаются, но в то же время хотят модернизировать арсенал

На самом деле, московское руководство постоянно прибегает к агрессивной риторике, например, когда угрожает странам НАТО (Румынии и Дании), что они могут оказаться под прицелом российского ядерного оружия. Несколько дней назад министр обороны США Эштон Картер подверг резкой критике это "бряцание ядерным оружием". Ядерная политика Москвы заставляет сомневаться в приверженности Кремля стратегической стабильности и соблюдению соглашений по контролю над вооружениями. Пентагон считает это важной причиной, чтобы со своей стороны, ради надежной политики сдерживания, выступать за модернизацию ядерного оружия США.