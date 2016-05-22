Россия не проявляет интереса к сокращению ядерного оружия - Обама

Он объяснил это внешнеполитическими факторами, передает РБК со ссылкой на его интервью телеканалу NHK.

Обама напомнил, что в 2009 году говорил о желании создать мир, свободный от ядерного оружия, однако с тех пор серьезного прогресса в этом вопросе достигнуто не было.

Он указал, что в начале своего президентского срока подписал с Россией договор о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ-3), однако Москва указывает, что не заинтересована в дальнейшем уменьшении ядерных потенциалов.

Обама объяснил застой в области ядерного разоружения внешнеполитическими проблемами и, в частности, ситуацией в Украине.

Читайте такжеБританский генерал допустил возможность ядерной войны с Россией

Отмечается, что интервью телеканалу NHK американский президент дал в преддверии визита в Японию, который начнется 25 мая. Он подчеркнул, что США и Япония были в прошлом врагами, а теперь стали близкими союзниками. Изменение в отношениях Обама назвал примером стремления к миру.

Глава Белого дома также заявил, что намерен посетить Хиросиму, которая подверглась в 1945 году атомной бомбардировке со стороны США. Обама может стать первым президентом, который приедет в город, где в результате атаки с воздуха погибли 140 тысяч гражданских лиц.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд российских экспертов уже призвал власти страны заняться разработкой новых видов ядерного оружия, которое призвано "сделать дальнейшее развитие противоракетной обороны США нецелесообразным".