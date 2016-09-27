Российские бомбардировщики пролетели под исландским пассажирским самолетом - СМИ

Инцидент произошел 22 сентября, сообщает Медуза со ссылкой на издание Iceland Monitor.

По данным издания, самолеты встретились в исландском воздушном пространстве, недалеко от норвежского. Исландские диспетчеры заметили российские бомбардировщики, когда те находились приблизительно в 88 километрах от пассажирского лайнера. В этот момент они сообщили пилоту, что к нему приближаются два объекта.

Читайте такжеРоссийские бомбардировщики нарушили авиасообщение в Ирландии

Следующий раз с ним связались, когда бомбардировщики находились в 24 километрах. По словам пилота самолета, летевшего из Рейкьявика в Стокгольм, он заметил, как под ним пролетели бомбардировщики. Точно оценить их высоту нельзя, но они летели примерно на два километра ниже, чем пассажирский самолет.

«Они отключили опознавательную систему, поэтому наша система предупреждения о столкновении не работала. Если бы они допустили ошибку и сократили бы дистанцию, то наша система даже не предупредила бы нас [об опасности]», — сказал пилот.

В Исландии предполагают, что это были Ту-22М — сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики.

Ранее УНИАН сообщал, что британские истребители Typhoon 22 сентября перехватили другие российские бомбардировщики - Blackjack (Ту-160) возле своей воздушной границы.