Российские бомбардировщики пролетели под исландским пассажирским самолетом - СМИ
Российские бомбардировщики пролетели в опасной близости от исландского пассажирского самолета.
Инцидент произошел 22 сентября, сообщает Медуза со ссылкой на издание Iceland Monitor.
По данным издания, самолеты встретились в исландском воздушном пространстве, недалеко от норвежского. Исландские диспетчеры заметили российские бомбардировщики, когда те находились приблизительно в 88 километрах от пассажирского лайнера. В этот момент они сообщили пилоту, что к нему приближаются два объекта.
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Следующий раз с ним связались, когда бомбардировщики находились в 24 километрах. По словам пилота самолета, летевшего из Рейкьявика в Стокгольм, он заметил, как под ним пролетели бомбардировщики. Точно оценить их высоту нельзя, но они летели примерно на два километра ниже, чем пассажирский самолет.
«Они отключили опознавательную систему, поэтому наша система предупреждения о столкновении не работала. Если бы они допустили ошибку и сократили бы дистанцию, то наша система даже не предупредила бы нас [об опасности]», — сказал пилот.
В Исландии предполагают, что это были Ту-22М — сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики.
Ранее УНИАН сообщал, что британские истребители Typhoon 22 сентября перехватили другие российские бомбардировщики - Blackjack (Ту-160) возле своей воздушной границы.