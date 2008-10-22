Международные доноры предоставят Грузии 4,5 млрд. долларов

Международные доноры предоставят Грузии 4,5 млрд. долл. помощи на восстановление страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам конференции доноров вице-президент Всемирного банка Шигео КАТСУ.

По его словам, предусматривается, что 1,74 млрд. долл. Грузия получит в 2008 году, 1,68 млрд. - в 2009 году и 1,1 млрд. - в 2010 году.

Потребности Грузии в помощи оценивались в 3,2 млрд. долл.

Премьер-министр Грузии Ладо ГУРГЕНИДЗЕ, отвечая на вопрос о том, как будут использоваться избыточные средства, отметил, что из 4,5 млрд. лишь 2 млрд. Грузия получит в виде грантов, 2,5 млрд. - в виде долгосрочных кредитов от международных финансовых институтов.

«Больше денег – это значит, что наша энергетическая инфраструктура будет более защищена, наша транспортная инфраструктура будет более защищена, наши социальные проекты будут лучше», - сказал грузинский премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоялась международная конференция доноров для Грузии, которая понесла большой ущерб в результате российско-грузинской войны, состоявшейся в начале августа.