Президентом Эстонии впервые стала женщина

Впервые в истории страны президентский пост заняла женщина - представитель Эстонии в Европейской счетной палате Керсти Кальюлайд, сообщает Delfi.

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В Эстонии действует система непрямых выборов президента: его избирает парламент, а если никому из кандидатов не удается получить достаточное количество голосов, то выборы переходят в коллегию выборщиков. В конце августа и в конце сентября состоялось пять безуспешных попыток избрать президента в парламенте и коллегии, после чего вся процедура была запущена заново.

Во втором раунде фракциям удалось договориться о едином кандидате, поэтому у Кальюлайд конкурентов не было.

46-летняя Кальюлайд имеет банковское и экономическое прошлое, ее первая значимая должность - руководитель проектов инвестиционного банковского дела в Hansapank в конце 1990-х годов. Когда Эстония весной 2004 года стала членом ЕС, Кальюлайд приступила к работе в счетной палате и проработала там 12 лет, два срока полномочий.