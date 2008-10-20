Всемирный фонд дикой природы заявляет, что потепление происходит быстрее, чем прогнозировали раньше.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает сегодня бельгийская версия сайта Всемирного фонда со ссылкой на доклад “Климатические изменения: больше, сильнее, быстрее”.

Согласно данным Всемирного фонда, учитывая нынешние темпы глобального потепления климата, можно ожидать полного исчезновения льда летом на Северном полюсе уже в период с 2013 по 2040 годы, или на 30 лет раньше, чем это предполагала межправительственная группа экспертов по эволюции климатических изменений при ООН в своем докладе в 2007 году.

При этом, эксперты фонда предусматривают, что до конца этого века уровень моря поднимется на 1,2 метра, или вдвое больше, чем это прогнозировали эксперты ООН (59 см – УНИАН).

По убеждению специалистов фонда, это приведет к тому, что прибрежные районы будут иметь больше рисков подтапливания, а зоны вокруг Средиземного моря – более длительные периоды засухи.

В докладе также отмечается, что климатические изменения коснутся и Бельгии: возрастет количество и сила циклонов в Северном море, возрастет скорость ветра, возрастет количество дождей и содержание озона в атмосфере летом, возрастет температура Черного и Балтийского морей, при этом, скорость роста температуры не позволит рыбам и растительному миру этих морей адаптироваться, что приведет к изменению экосистем морей.

В связи с новыми данными, Всемирный фонд дикой природы призывает Еврокомиссию уменьшить выбросы СО2 в атмосферу до 2020 года по меньшей мере на 30% по сравнению с 1990 годом. Кроме того, доклад призывает ЕС помочь развивающимся странам уменьшать выбросы СО2 в атмосферу.

Как сообщал УНИАН, в марте 2007 года Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) на своем заседании одобрил решение об уменьшении до 2020 года выбросов СО2 в атмосферу на 20% по сравнению с 1990 годом, увеличить долю производства электроэнергии из возобновляемых источников до 20% и на 20% улучшить эффективность использования энергоресурсов.

Во время последнего заседания Европейского Совета 15-16 октября лидерам ЕС не удалось найти компромисса относительно пакета законодательства об энергетике и климатических изменениях, в частности, из-за позиции 9и стран, которые были не довольны предложенными изменениями. Премьер Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ даже угрожал наложить вето на этот пакет, который, по его словам, является слишком дорогим в условиях мирового финансового кризиса. В результате решение было отложено до декабрьского саммита ЕС, к которому французское президентство и Еврокомиссия должны подготовить предложения, которые бы учитывали специфику каждой страны - члена ЕС и соотношение стоимость/эффективность.