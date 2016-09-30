Навальный, несмотря на судебный запрет, опубликовал видео с элитным имением главы "Роснефти"

Еще не достроеная вилла расположена на территории площадью более трех гектаров, передает ТСН.

Сейчас стоимость самого дома и земли оценивают в 3,8 миллиарда рублей (около 60 млн долларов).

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На видео посмотреть на имение можно с 2 минуты 17 секунд.

Также в видео говорится, что зарплата Сечина – 5 миллионов рублей в день, или 50 миллионов долларов в год.

Российские СМИ уже писали о дорогую недвижимость Сечина.

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Впрочем, после иска главы "Роснефти" Останкинский суд Москвы обязал удалить с сайта газеты "Ведомости" статью о нем и уничтожить все сохраненные тиражи газеты.

В материале журналисты рассказали о строительстве дома главы "Роснефти" в элитном поселке Барвиха в Подмосковье на участке площадью 3 га. В свою очередь, в иске шла речь о нарушении его конституционных прав, в частности, были раскрыты сведения, составлявшие тайну его личной и семейной жизни.

Как сообщал УНИАН ранее, Навальный показал дачу Медведева с горнолыжным комплексом и 6-метровым забором. Секретная дача премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Плесе ограждена 6-метровым забором.

По инфрмации, обнародованной оппозиционером Алексеем Навальным на своем сайте, общая площадь усадьбы - 80 гектаров (три территории Кремля) и стоимостью не меньше 25-30 млрд рублей (почти 500 млн долларов).