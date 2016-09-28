Шульц и Юнкер: Евросоюз переживает глубокий кризис

Об этом он заявил во вторник, 27 сентября, в интервью телеканалу France 24, передает Deutsche Welle.

"ЕС - не в лучшем состоянии, поскольку страны-члены в ссоре", - сказал Шульц, цитирует агентство dpa. Также Шульц отметил, что саммит в Братиславе не стал "шагом вперед".

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном с Шульцем интервью также отметил экзистенциальный кризис Евросоюза. В то же время Юнкер отметил, что саммит в Братиславе также и не стал катастрофой.

По словам Шульца, Евросоюз ровно настолько силен, насколько его поддерживают страны-члены. И Шульц и Юнкер раскритиковали в этом плане позицию восточноевропейских стран в вопросе перераспределения беженцев внутри ЕС. "Солидарность - это принцип, а не подарок, - сказал Шульц. - Если кто-то ставит под вопрос солидарность, то он также ставит под вопрос и сам ЕС".

Политик подчеркнул, что восточноевропейские страны вспоминают о принципе солидарности только тогда, когда нуждаются в финансовой поддержке или испытывают угрозу со стороны России.