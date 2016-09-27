Силы Асада начали наземную операцию в сирийском Алеппо

Как сообщает Радио Свобода, силы сирийского президента Башара аль-Асада заняли центр города, который с 2012 года разделен.

Проправительственные силы контролируют западную часть Алеппо, повстанцы – восточную.

Читайте такжеРазрушенный вдребезги сирийский город Алеппо: фоторепортаж Reuters

По сообщению государственного телевидения Сирии, войска аль-Асада взяли под контроль квартал Фарафра, а главные бои сейчас идут возле исторического центра города.

Сирийская армия 22 сентября анонсировала операцию по восстановлению контроля над восточной частью Алеппо. Это произошло на следующий день после прекращения перемирия, достигнутого при посредничестве России и США. Обе стороны обвинили друг друга в прекращении режима тишины.

После этого сирийская и российская авиация наносили удары по восточным пригородам Алеппо, в результате чего, по сообщениям наблюдателей за правами человека в Сирии, погибли более 200 человек.