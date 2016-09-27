Reuters показало Алеппо в руинах с высоты птичьего полета (фото)

Агентство Reuters показало фотографии разрушенного в результате боев сирийского Алеппо, снятые 27 сентября 2016 года с помощью дрона.

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На фото видно автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий в контролируемом повстанцами районе Алеппо.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Сирии истек недельный режим прекращения огня, после чего сирийская авиация при поддержке России возобновила обстрелы Алеппо.

По последним данным, в результате этих авиаударов погибли более 200 человек.