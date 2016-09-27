Reuters показало Алеппо в руинах с высоты птичьего полета (фото)
16:30, 27 сентября 2016Мир
1465 0
Фотографии были сняты 27 сентября с помощью дрона.
Разрушен Алеппо, снятое с помощью дрона / Фото REUTERS
Агентство Reuters показало фотографии разрушенного в результате боев сирийского Алеппо, снятые 27 сентября 2016 года с помощью дрона.
Читайте такжеПостпред США в ООН назвала варварством действия России в Сирии
На фото видно автомобиль, проезжающий мимо разрушенных зданий в контролируемом повстанцами районе Алеппо.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Сирии истек недельный режим прекращения огня, после чего сирийская авиация при поддержке России возобновила обстрелы Алеппо.
По последним данным, в результате этих авиаударов погибли более 200 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter