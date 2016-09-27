США предупредили своих граждан о возможности терактов в турецкой Адане

01:14, 27 сентября 2016
Мир
941 0

Гражданам США в турецком Адане рекомендуется проявлять осторожность, когда они останавливаются в отелях, которые принадлежат американским компаниям.

REUTERS

Об этом говорится в заявлении, которое распространило американское консульство в Адане, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Консульство США не указало, о каких именно отелях идет речь. Reuters указывает, что в Адане работают в том числе отели компаний Sheraton и Hilton.

Читайте такжеВ результате нападения исламистов на отель в столице Сомали погибли 15 человек (фото)

Адана – город на юго-востоке Турции, примерно в 16 километрах от базы ВВС Инджирлик, с которой американские самолеты совершают налеты на позиции боевиков «Исламского государства» в Сирии.

Ранее Госдеп США рекомендовал гражданам страны по возможности избегать поездок на юго-восток Турции, где периодически происходят столкновения между турецкой правительственной армией и боевыми отрядами курдов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter