США предупредили своих граждан о возможности терактов в турецкой Адане

Об этом говорится в заявлении, которое распространило американское консульство в Адане, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Консульство США не указало, о каких именно отелях идет речь. Reuters указывает, что в Адане работают в том числе отели компаний Sheraton и Hilton.

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Адана – город на юго-востоке Турции, примерно в 16 километрах от базы ВВС Инджирлик, с которой американские самолеты совершают налеты на позиции боевиков «Исламского государства» в Сирии.

Ранее Госдеп США рекомендовал гражданам страны по возможности избегать поездок на юго-восток Турции, где периодически происходят столкновения между турецкой правительственной армией и боевыми отрядами курдов.