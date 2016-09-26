Заседание СБ ООН по Сирии: США, Европа и Украина осуждают действия России

Свои реплики от подкрепил данным наблюдателей о не менее 23 убитых на протяжении 25 сентября в ходе авиаударов правительственных сил по восточных районах Алеппо, контролируемых оппозиционными силами, сообщает Радио Свобода.

"Вместо продвижения к миру, Россия и Асад ведут войну", - сказала тем временем постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. Позже в Twitter она добавила, что то, "что Россия делает в Алеппо, не является борьбой с терроризмом, а является варварством".

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Посол Великобритании в ООН Мэтью Рикрофт, в свою очередь, отметил, что своими действиями Россия продолжила конфликт в Сирии, и таким образом "продлила страдания" людей.

"Россия думает, что может вызывать доверие, и со стороны своих партнеров в частности, путем проведения переговоров о прекращении боевых действий с одной стороны, и поддержке режима, который бомбит Алеппо, с другой?", - сказал посол Франции в ООН Франсуа Делатр.

В то же время постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, комментируя обострение в Сирии, заявил, что "установление мира – почти невозможная задача в нынешнее время". По его словам, прекращение огня "саботируют", оппозиционные группы, поддерживаемые Вашингтоном.

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"В стране орудуют сотни вооруженных группировок, а ее (Сирии – ред.) территорию бомбят все, кому не лень", – сказал Чуркин.

В то же время руководитель представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко в своем Twitter указал на аналогию нынешнего поведения Кремля в Сирии с той, что была применена Москвой в 90-х годах в Чечне.

"Сирийская и российская армия целенаправленно сравнивает с лицом земли Алеппо так же, как это делалось в Грозном, в Чечне в 1994-95 годах", - отметил Ельченко. Он добавил, что атаки Дамаска и Москвы на Алеппо является "вопиющим нарушением" основополагающих норм ООН.

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джафари сказал, что Дамаск "не откажется ни от пяди своей территории".