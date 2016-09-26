Постпред США в ООН назвала варварством действия России в Сирии

Об этом она заявила в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, пишет Русская служба BBC.

"То, что поддерживает и делает Россия, - это не борьба с террористами, это варварство", - сказала Пауэр .

По ее словам, урегулирование сирийского конфликта невозможно, пока Москва настроена на продолжение войны.

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"Вместо того чтобы добиваться мира, Россия и Асад ведут войну. Вместо того, чтобы помочь в доставке жизненно необходимой помощи мирным гражданам, Россия и Ассад бомбят колонны гуманитарной помощи, больницы и тех, кто спешит оказать первую помощь нуждающимся", - заявила Пауэр.

Напомним, США, Великобритания и Франция инициировали созыв экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Отмечается, что на заседании будет обсуждалось обострение ситуации в Алеппо.

Как сообщал УНИАН, гуманитарный конвой ООН и сирийского Красного полумесяца попал под авиаудар в провинции Алеппо. Самолеты разбомбили 18 из 31 грузовика с медикаментами, пшеницей и зимней одеждой.

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Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан заявил, что если "жестокое нападение" будет признано умышленным, его приравняют к военному преступлению.

Перед этим командование армии Асада заявило, что выходит из объявленного 12 сентября соглашения о прекращении огня в районе города Алеппо, которое было достигнуто после долгих российско-американских переговоров.