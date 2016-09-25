Глава МИД Британии обвинил Россию в затягивании гражданской войны в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия виновна в затягивании гражданской войны в Сирии и, возможно, в совершении военных преступлений в форме авианалетов на автоколонны с гуманитарной помощью.

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Об этом Джонсон заявил в телеэфире Би-Би-Си, передает Русская служба корпорации.

«Путинский режим не просто, так сказать, дает в руки Асаду револьвер. В некоторых случаях он сам стреляет из револьвера. Сами русские в этом участвуют. Нам нужно посмотреть, был ли выбор цели (гуманитарной колонны ООН) сделан со знанием того, что это совершенно невинные гражданские цели. Если это так, то это военное преступление", - заявил министр.

19 сентября в окрестностях Алеппо в результате авианалета была уничтожена автоколонна в составе 31 грузовика, которая должна была доставить гуманитарную помощь осажденному населению города. При этом погибли около 20 человек.

Кремль отрицал причастность России к атаке на гуманитарный конвой.