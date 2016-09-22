Германия стремится вновь стать непостоянным членом СБ ООН - Штайнмайер

Об этом заявил в среду, 21 сентября, в Нью-Йорке министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Deutsche Welle.

По словам министра, для этого Германия готова наращивать свою активность в рамках ООН, поскольку большое количество кризисов в мире срочно этого требуют.

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Кампания в поддержку кандидатуры Германии как непостоянного члена ООН в 2019-2020 годах официально стартует вечером 21 сентября в Нью-Йорке.

Последний раз ФРГ занимала кресло непостоянного члена в Совбезе в 2011-2012 годах. Как сообщил Штайнмайер, во время разговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, он почувствовал "дружелюбную поддержку" кандидатуры ФРГ.

Германия в течение многих лет выступает за реформирование Совета Безопасности с тем, чтобы обрести в нем статуса постоянного члена.

СБ ООН состоит из представителей 15 государств: 5 постоянных и 10 непостоянных членов, избираемых на два года. С 1 января 2017 года новым членам Совбеза своими местами уступят Венесуэла, Ангола, Испания, Новая Зеландия и Малайзия, другие пять непостоянных членов (Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония) останутся в РБ до конца 2017 года.

Непостоянные члены СБ ООН избираются путем тайного голосования, для избрания кандидатам необходимо получить поддержку двух третей стран-участниц Генассамблеи, то есть 129 из 193. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.