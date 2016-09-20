В КНДР заявили об успешном испытании нового ракетного двигателя

Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РБК.

При запуске двигателя на испытательном полигоне Сохэ, где проходило испытание, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он руководил испытанием макетного двигателя.

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Двигатель позволит запустить различные виды спутников, включая спутник наблюдения Земли.​

Глава государства также призвал ученых и военных страны в кратчайшие сроки запустить спутник на базе этого успешного испытания.