В КНДР заявили об успешном испытании нового ракетного двигателя
05:26, 20 сентября 2016Мир
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Власти Северной Кореи успешно провели наземное испытание нового высокомощного ракетного двигателя.
Лидер КНДР Ким Чен Ын / REUTERS
Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), передает РБК.
При запуске двигателя на испытательном полигоне Сохэ, где проходило испытание, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он руководил испытанием макетного двигателя.
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испытательный полигон Сохэ / REUTERS
Двигатель позволит запустить различные виды спутников, включая спутник наблюдения Земли.
Глава государства также призвал ученых и военных страны в кратчайшие сроки запустить спутник на базе этого успешного испытания.
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