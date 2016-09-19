Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси: что нам известно - The Guardian

Об этом пишут Джейми Грирсон и Мартин Фаррер в статье "Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси: что нам известно", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

После взрыва в субботу вечером на Манхэттене события развивались очень быстро. Вот обзор ключевых событий:

Пять подозрительных устройств были обнаружены в рюкзаке в мусорном баке недалеко от станции "Элизабет" в Нью-Джерси.

Одно из них взорвалось, когда робот команды саперов попытался обезвредить его, сообщил местный мэр, Кристиан Боллвейжд, по данным Associated Press.

"ФБР и полиция пытались обезвредить другие устройства".

Железнодорожное движение по транзитной системе Нью-Джерси было приостановлено в обе стороны от станции "Элизабет".

Взрывное устройство, в результате взрыва которого 29 человек получили ранения на Западной 23-й улице на Манхэттене в субботу, и неразорвавшееся устройство, найденное поблизости, были сделаны из скороварки, мобильного телефона и рождественских гирлянд, сообщили источники в правоохранительных органах газете The New York Times.

Взрывчатое вещество под названием таннерит используется в учебной стрельбе, его легко можно купить в магазинах спортивных товаров. Именно оно было взрывным элементом в устройстве, использованном на Западной 23-й улице, говорят федеральные чиновники. Также были предположения, что это вещество использовали и в невзорвавшемся устройстве.

Следователи рассматривают связи между этими происшествиями и самодельной бомбой, которая взорвалась в Нью-Джерси в субботу.

В воскресенье вечером, агенты ФБР остановили "автомобиль, представляющий интерес для расследования" взрыва на Манхэттене, сообщила пресс-секретарь ФБР, Келли Лэнгмессер. Правительственный чиновник и сотрудник правоохранительных органов, которые предоставили информацию о расследовании, рассказали The Associated Press, что пять человек из этой машины были допрошены в здании ФБР в нижней части Манхэттена.

Кандидат в президенты от республиканцев, Дональд Трамп, заявил толпе в Колорадо, что "бомба взорвалась", прежде чем чиновники сообщили детали. Он сказал толпе, "нам лучше готовиться к худшему, ребята".

Власти пытаются установить наличие каких-либо связей между устройствами и массовой резней в Сент-Клауд, штат Миннесота. По меньшей мере, девять человек получили ранения в результате нападения в Миннесоте, подозреваемый был застрелен сотрудником полиции, который не находился при исполнении служебных обязанностей. Ни один из потерпевших не получил ранения, угрожающие жизни. В заявлении, опубликованном в Интернете связанным с ИГИЛ агентством Amaq, говорится, что преступник был "солдатом "Исламского государства", хотя в ФБР сообщили, что никакой связи с группой обнаружено не было.