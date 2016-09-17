ВВС США отозвали 10 истребителей F-35: в топливных баках обнаружен дефект

Из-за дефекта в топливных баках истребителей F-35 военно-воздушные силы США приняли решение об отзыве 10 самолетов. Об этом идет речь в заявлении ВВС США, которое со ссылкой на CNN приводит РБК.

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Обнаружилось, что «изоляция в топливных баках расслоилась и начала крошиться».

В заявлении указано, что этот дефект затронул в общей сложности 57 истребителей, на вооружение ВВС США уже поставлены 15 из них. Чуть больше месяца назад было объявлено о боеготовности десяти F-35, еще четыре используются для учебных полетов и один — для тестирования. Остальные еще не сошли с конвейера, и неполадки в них будут устранены в процессе производства.

Всего ВВС США планирует закупить 1763 самолета. Производитель истребителей, Lockheed Martin уже поставил американским Военно-воздушным силам 108 истребителей F-35As. F-35 называют самым дорогим военным самолетом в истории, стоимость одного самолета достигает $135 млн, всей линейки — оценивается в $400 млрд.