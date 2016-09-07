Пентагон заявляет об опасном сближении российского истребителя с самолетом США

Об этом сообщил представитель Пентагона, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Самолеты и корабли ВМС США регулярно пересекаются с российскими подразделениями в этом районе, и большая часть таких маневров безопасны и профессиональны. Однако нас беспокоят такие опасные маневры, как этот", - говорится в сообщении ведомства.

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Как утверждает официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, самолеты-разведчики Р-8 "Посейдон" ВМС США в среду дважды попытались приблизиться к границе России над акваторией Черного моря без включенных транспондеров.

По информации источника в вооруженных силах США, слова которого приводит агентство Рейтер, маневр длился около 19 минут, и в ходе него российский истребитель приближался на 10 футов (3 метра) к американскому самолету.

В конце июня минобороны России сообщило, что эсминец "Грейвли" ВМС США допустил опасное сближение с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" в международных водах. В Пентагоне в ответ заявили, что сближение начал российский корабль.

В апреле Пентагон обнародовал фотографии и видеозаписи, на которых зафиксировано, как российские Су-24 "агрессивно" пролетают на малой высоте вблизи от американского эсминца Donald Cook в Балтийском море.