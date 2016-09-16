Клинтон и Трамп почти сравнялись по популярности перед выборами

Согласно данным общенационального опроса, проведенного телеканалом Fox News, Трампу на выборах в ноябре 2016 года готовы отдать свой голос 40% респондентов, Клинтон набрала 41%.

Кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон получил 8% голосов опрошенных американцев, а за претендентку от партии "зеленых" Джилл Стейн выступают 3%.

Однако по итогам социологического исследования, в котором респондентам было предложено выбрать лишь из двух основных кандидатов, Трамп немного вырвался вперед (46% против 45% у Клинтон). Телеканал отмечает, что такие показатели связаны с тем, что Трамп в последнее время избегал спорных высказываний, а Клинтон столкнулась с проблемами касательно состояния ее здоровья.

Напомним, ранее свой опрос проводила компании Ipsos, согласно которому Дональд Трамп впервые с июля 2016 года опередил по популярности Клинтон.