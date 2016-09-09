"Кавказ-2016": российско-террористические войска тренируются высаживать десант возле Мариуполя – разведка

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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"На временно оккупированных территориях востока Украины, в рамках учений "Кавказ-2016", продолжались командно-штабные учения 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ: в районе н.п.Новоазовск подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ отработали элементы высадки морского десанта", - говорится в сообщении.

Также, сообщает разведка, на полигонах продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений: "Успенский" – 2 отдельная мотострелковая бригада (Луганск) 2 АК (Луганск) ВС РФ; "Шимшиновский" – 6 отдельный мотострелковый полк (Стаханов) 2 АК ВС РФ; "Новопавловский" – 7 отдельная мотострелковая бригада (Дебальцево) 2 АК; "Покровский" – 100 отдельная мотострелковая бригада (Донецк); "Торез" – отдельная артиллерийская бригада (Донецк) и противотанковая артиллерийская батарея 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка).

Кроме того, замечает ГУР Минобороны, противник наращивает интенсивность обстрелов позиций сил АТО с применением запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 120-мм минометов. В районах Верхнеторецкого и Марьинки зафиксирована деятельность снайперских групп противника.

"Активизировалось применение беспилотных летательных аппаратов для ведения воздушной разведки позиций сил АТО и проверка мер оперативной маскировки на передовых позициях. Привлекались восемь БПЛА в зонах ответственности ТУ "Луганск", "Донецк" и "Мариуполь", - сказано в сообщении.