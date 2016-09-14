Не только 150-ю дивизию: Россия формирует новую армию на юго-западном направлении

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

"Будущая 150-я дивизия и будущее управление армии, которые мы в этом году формируем там — на юго-западном направлении, — их командиры и штабы привлекались к учениям "Кавказ-2016", — сказал он.

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По словам начальника российского Генштаба, они еще находятся в стадии формирования, но в ходе учений изучали обстановку и действовали по своему предназначению.

Напомним, 5 июня в Минобороны РФ заявили о подготовке к началу боевой подготовки новой дивизии, которая создается в Ростовской области на границе с оккупированным Донбассом.

Ранее в Генштабе раскрыли планы России создать третий армейский корпус на Донбассе. "Речь не идет о слабых и неконтролируемых группах боевиков. Существует военная иерархия с четкими системами командования и контроля. В планах (РФ - Ред.) создать третий армейский корпус, который будет состоять из профессиональных российских солдат", - рассказал Муженко.