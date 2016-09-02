В Генштабе раскрыли планы России создать третий армейский корпус на Донбассе

Об этом в интервью The Times заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он рассказал, что Москва стала отправлять больше солдат через границу, одновременно направляет тысячи военных в оккупированный Крым.

"Речь не идет о слабых и неконтролируемых группах боевиков. Существует военная иерархия с четкими системами командования и контроля. В планах (РФ - Ред.) создать третий армейский корпус, который будет состоять из профессиональных российских солдат", - рассказал Муженко.

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Пока информации о размере третьего российского формирования на Донбассе нет, но начальник Генштаба предполагает, что речь идет о тысячах солдат.

Ранее в МИД Украины заявили, что контроль над обстановкой и военными в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса осуществляется из российского Ростова-на-Дону.