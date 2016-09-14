В США взялись за фонд Трампа, замешанный в нескольких скандалах
Генпрокуратура штата Нью-Йорк проводит расследование деятельности благотворительного фонда кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
По словам главы ведомства Эрика Шнайдермана, прокуратура проверяет работу фонда на соответствие законам штата. Причиной проверки он назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности.
Шнайдерман не уточнил, о какой именно деятельности идет речь. Ранее прессу взволновали сообщения о выплате Трампом средств прокурору штата Флорида в 2013 году. Тот платеж был проведен через благотворительный фонд миллиардера.Критики Трампа не исключали, что выплату можно расценить как взятку. Прокурор Флориды Пэм Бонди тогда рассматривала возможность возбудить дело в отношении программы бизнес-тренингов "Университет Трампа", закрывшейся в 2010 году после многочисленных жалоб на нее.
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Бонди отказалась возбуждать дело. Она подтверждает факт получения средств от Трампа, однако настаивает, что они не имеют никакого отношения к принятому ею решению и предназначались для ее подготовки к очередным выборам генпрокурора штата.
Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.
Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, экс-советник Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.