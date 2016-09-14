В США взялись за фонд Трампа, замешанный в нескольких скандалах

Об этом сообщает Русская служба BBC.

По словам главы ведомства Эрика Шнайдермана, прокуратура проверяет работу фонда на соответствие законам штата. Причиной проверки он назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности.

Шнайдерман не уточнил, о какой именно деятельности идет речь. Ранее прессу взволновали сообщения о выплате Трампом средств прокурору штата Флорида в 2013 году. Тот платеж был проведен через благотворительный фонд миллиардера.Критики Трампа не исключали, что выплату можно расценить как взятку. Прокурор Флориды Пэм Бонди тогда рассматривала возможность возбудить дело в отношении программы бизнес-тренингов "Университет Трампа", закрывшейся в 2010 году после многочисленных жалоб на нее.

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Бонди отказалась возбуждать дело. Она подтверждает факт получения средств от Трампа, однако настаивает, что они не имеют никакого отношения к принятому ею решению и предназначались для ее подготовки к очередным выборам генпрокурора штата.

Фонд Трампа был замешан еще в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.

Как сообщал УНИАН, согласно расследованию журналистов The New York Times, экс-советник Трампа Манафорт мог получить 12,7 млн долларов из "черной" кассы Партии регионов, когда сотрудничал с Януковичем. Американец играл роль политического консультанта-советника и помогал Партии регионов и Януковичу побеждать во время нескольких избирательных кампаний в Украине. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов.