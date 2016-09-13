Сегодня в Нью-Йорке откроется 71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

На сессии рассмотрят 170 пунктов повестки дня. Ее главными темами объявлены проблемы развития до 2030 года, урегулирование внутри- и межгосударственных конфликтов, вопросы миграции.

Официальная церемония открытия сессии запланирована на 15.00 по местному времени (22.00 по Киеву).

Участие в сессии Генассамблеи ООН примут делегации из 193 стран. Председателем новой сессии избран постпред Фиджи Питер Томсон.

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Делегацию Украины возглавит Президент Украины Петр Порошенко.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в рамках Генассамблеи состоится встреча Порошенко и президента США Барака Обамы.

Восьмилетний срок пребывания нынешнего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на своём посту заканчивается 31 декабря 2016 года. Уходу Пан Ги Муна будут предшествовать выборы нового генерального секретаря.

Пока лидером предвыборной гонки считается бывший премьер Португалии Антониу Гутерриш.