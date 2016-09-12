Климкин анонсировал встречу Порошенко с Обамой на Генассамблее ООН

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает "Европейская правда".

"Я думаю, обязательно короткая встреча будет", - сказал Климкин.

Министр напомнил, что Обама посвятил особое внимание теме ситуации в Украине на саммите G20.

По словам министра, Порошенко выступит на заседании Генассамблеи ООН.

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Он также обратил внимание, что состоятся два заседания Совета безопасности ООН.

"И для нас это очень важно, поскольку одно будет посвящено Ближнему Востоку и Сирии, а другое - авиационной безопасности, накануне которого мы ожидаем окончательный отчет относительно малайзийского "Боинга". Это очень важно", - сказал Климкин.

71-я сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 13 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.