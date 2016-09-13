За минувшие выходные у побережья Италии спасены около 3400 мигрантов

В субботу, 10 сентября, итальянские спасатели вытащили из воды около 2300 человек, еще 1100 - были спасены в воскресенье.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии, передает Deutsche Welle.

Большинство из них пытались добраться до берегов Европы на резиновых лодках.

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Как сообщили в основанной на Мальте организации "Станция по помощи мигрантам в открытом море", в понедельник, 12 сентября, судно организации MV Phoenix доставило 401 спасенного мигранта в сицилийский порт Аугуста. Еще 286 человек другой корабль организации, Responder, доставил в порт Поццалло.

После закрытия "балканского маршрута" и заключения между ЕС и Турцией соглашения в отношении беженцев, маршрут попадания мигрантов в Европу пролегает через север Африки и Италию. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала года по состоянию на конец августа в Италию прибыли более 120 тысяч мигрантов.