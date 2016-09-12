Праздник жертвоприношения: во всем мире мусульмане отмечают Курбан-байрам

От праздника разговения, или Ураза-байрама, Курбан-байрам отделяют 70 дней. Он приходится на 10-й день месяца совершения хаджа.

Коран гласит, что однажды перед пророком Ибрахимом (в Библии - Авраам) предстал ангел и передал тому веление Всевышнего: принести в жертву своего сына. Пророк со смирением подчинился, однако в последний момент нож не смог резать - так повелел Аллах. Вместо сына в жертву был принесен баран. Согласно исламской традиции, местом событий считается долина Мина неподалеку от Мекки.

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В Курбан-байрам верующие приносят в жертву барана, корову или другой домашний скот. При этом часть мяса раздается бедным. Кроме того, праздник отмечает окончание хаджа - ежегодного паломничества в священную для мусульман Мекку.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что в этом году в хадже в Мекке примут участие около 1,5 млн человек.

В прошлом году в возникшей во время хаджа давке в долине Мина погибли более 2 тысяч человек. Среди них было много граждан Ирана. Тегеран обвинил власти Саудовской Аравии в плохой организации хаджа. В этом году иранские власти запретили своим гражданам отправляться на хадж в Мекку.