Духовные лидеры Саудовской Аравии и Ирана обменялись гневными заявлениями перед хаджем

В момент, когда тысячи паломников стали прибывать в Мекку, аравийский верховный муфтий Абдель Азиз аль-Шейх заявил, что иранцы вообще не являются мусульманами, что они – “потомки зороастрийцев”, а потому враждебны к мусульманам, особенно к суннитам”, передает Euronews.

Читайте такжеСША тайно выплатили Ирану $1,7 миллиарда наличными - WSJНакануне иранский религиозный лидер аятолла Хаменеи призвал пересмотреть систему управления исламскими святынями в Медине и Мекке. Хаменеи также упомянул трагический инцидент во время прошлогоднего хаджа, когда из-за давки в долине Мина погибли сотни иранских паломников. Аятолла возложил вину за случившееся на власти Саудовской Аравии, которые, по мнению иранского духовного лидера, не способна должным образом организовать хадж.

В начале этого года шиитский Иран и суннитская Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения.