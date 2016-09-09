Во время праздника на Сардинии автомобиль въехал в толпу: пострадавшие устроили самосуд (фото)
16:13, 09 сентября 2016Мир
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Мужчина совершил наезд на группу людей, которые отмечали религиозный праздник на острове Сардиния.
При наезде пострадали более 30 человек / ANSA
Об этом сообщает NewsOne со ссылкой ANSA.
В результате происшествия, которое произошло в городе Нула, расположенном в окрестностях Сассари, пострадали около 30 человек.
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По предварительной информации, ДТП могло случиться из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем или потерял сознание. Не исключается также, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что сразу после наезда горе-водителя окружили люди и попытались разобраться с виновником происшествия самостоятельно, до приезда полиции.
В результате мужчина получил ножевые ранения.
Фото: ANSA
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