Во время праздника на Сардинии автомобиль въехал в толпу: пострадавшие устроили самосуд (фото)

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой ANSA.

В результате происшествия, которое произошло в городе Нула, расположенном в окрестностях Сассари, пострадали около 30 человек.

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По предварительной информации, ДТП могло случиться из-за того, что водитель транспортного средства уснул за рулем или потерял сознание. Не исключается также, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что сразу после наезда горе-водителя окружили люди и попытались разобраться с виновником происшествия самостоятельно, до приезда полиции.

В результате мужчина получил ножевые ранения.