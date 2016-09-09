В Сирии убит один из командиров группировки "Фронт Нусра"

Группировка "Джабхат Фатех аль-Шам" ("Фронт завоевания Сирии") в "Твиттере" сообщила, что командир Абу Омар Саракеб погиб в результате авиаудара в провинции Алеппо, передает Русская служба Би-Би-Си.

В группировке не уточнили, авиацией какой страны был нанесен удар.

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Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщает, что Абу Омар Саракеб и другие погибли в деревне Кафр Наха.

По неподтвержденным данным, убиты были также несколько других высокопоставленных членов группировки.

Напомним, "Фронт Нусра" поменял название в конце июля, одновременно оборвав связи с "Аль-Каидой".