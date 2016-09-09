В Сирии убит один из командиров группировки "Фронт Нусра"
02:44, 09 сентября 2016Мир
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Один из командиров сирийской группировки, прежде известной как "Фронт Нусра", погиб в районе Алеппо.
REUTERS
Группировка "Джабхат Фатех аль-Шам" ("Фронт завоевания Сирии") в "Твиттере" сообщила, что командир Абу Омар Саракеб погиб в результате авиаудара в провинции Алеппо, передает Русская служба Би-Би-Си.
В группировке не уточнили, авиацией какой страны был нанесен удар.
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Агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщает, что Абу Омар Саракеб и другие погибли в деревне Кафр Наха.
По неподтвержденным данным, убиты были также несколько других высокопоставленных членов группировки.
Напомним, "Фронт Нусра" поменял название в конце июля, одновременно оборвав связи с "Аль-Каидой".
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