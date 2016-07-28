Террористы из "Фронта ан-Нусры" объявили о разрыве с "Аль-Каидой" и смене названия

Об этом заявил бывший главарь группировки Абу Мохаммед аль-Джолани, видеообращение которого получила Al Jazeera.

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Аль-Джолани впервые появился перед камерой и заявил о разрыве базирующейся в Сирии группировки с "Аль-Каидой".

"Мы заявляем о полной отмене всех операций под именем "Фронта ан-Нусра" и создаем новую группировку "Джабхат Фат аль-Шам", подчеркивая, что она не имеет никакой связи с какими-либо внешними организациями", - говорится в обращении.

Это видео появилось после сообщений "Аль-Каиды" о разрыве. Шла речь о том, что силы террористов из "Ан-Нусры" теперь сосредоточатся исключительно на борьбе с режимом Асада в Сирии и другими повстанческими группировками.

Впервые "Фронт ан-Нусра" заявил о себе в 2012 году, взяв ответственность за подрывы смертников в Дамаске и Алеппо. СБ ООН признает группировку террористической.