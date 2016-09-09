В Австрии предъявлены обвинения вероятным соучастникам терактов в Париже
В Австрии двум мужчинам предъявлены обвинения по делу о серии нападений в Париже в ноябре прошлого года, в результате которых погибли 130 человек.
Как сообщил Би-би-си прокурор Зальцбурга, 26-летний гражданин Марокко и 40-летний гражданин Алжира подозреваются в оказании помощи нападавшим на французскую столицу. Их имена не называются.
Обоим предъявлены также обвинения в связах с экстремистской группировкой "Исламское государство".
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По данным австрийских следователей, иностранцы помогали нападавшим в сборе информации и в налаживании контактов. Оба были арестованы в декабре прошлого года на территории миграционного центра.
Главный обвиняемый в организации массовых убийств во Франции - Салех Абдеслам - в четверг в третий раз предстал перед судом в Париже и снова отказался отвечать на вопросы судей.
Его адвокат сообщил журналистам, что Абдеслам воспользовался своим правом хранить молчание.