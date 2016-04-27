Франция выдвинула официальные обвинения террористу Абдесламу

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на адвоката Абдеслама Франко Бертона.

Среди обвинений, в частности, участие в террористической организации и убийствах.

Обвинительные заключения были объявлены в среду вечером, через несколько часов после экстрадиции из Бельгии Абдеслама, передает Европейская правда.

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Напомним, ранее сообщалось, что Абдеслам будет находиться в тюрьме в муниципалитете Флери-Межори (регион Иль-де-Франс), которая является одной из крупнейших в Европе.

Как известно, террорист Салах Абдеслам, являющийся главным подозреваемым в организации ряда терактов в Париже в ноябре 2015 года, 18 марта был задержан в Брюсселе.

Суд Бельгии дал разрешение на его экстрадицию.