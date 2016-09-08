Новый раунд переговоров по Сирии: AP анонсировал встречу Лаврова и Керри

Такие данные распространило в среду информационное агентство Associated Press (AP), ссылающееся на американских официальных лиц, сообщает ТАСС.

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В Госдепартаменте корреспонденту российского информагентства отказались подтвердить или опровергнуть достоверность данной публикации, переадресовав к уже официально сказанному американскими властями на этот счет.

Выступая ранее в тот же день на регулярном брифинге для журналистов, заместитель начальника пресс-службы Госдепа Марк Тонер утверждал, что Вашингтон пока не в состоянии подтвердить планы поездки Керри в Женеву на встречу с Лавровым. "На данном этапе мне нечего объявлять о каких-либо планах поездок (Керри)", - сказал он. На вопрос, означает ли это потенциально, что глава внешнеполитического ведомства США может и не поехать сегодня в Женеву, Тонер ответил утвердительно. Он также заявил, что не может строить догадки о том, "в чем заключались их (россиян) мотивация или намерения", когда Москва анонсировала новую встречу Лаврова и Керри в Женеве.

Тонер не отрицал, что Лавров и Керри провели ранее в среду очередной телефонный разговор. "Могу сказать, что госсекретарь по-прежнему привержен продолжению усилий, призванных стать попыткой урегулировать остающиеся вопросы (в российско-американском диалоге), чтобы достичь договоренности по Сирии", - заверил дипломат.

Как он пояснил, такое соглашение, с точки зрения Вашингтона, должно будет "установить прочный режим прекращения огня, обеспечить гуманитарный доступ ко всем районам и привести к возобновлению переговоров (между сторонами сирийского конфликта) в Женеве". Тем не менее, "мы (США) не согласимся на договоренность, которая не отвечает нашим ключевым задачам", предупредил Тонер.