”Эрнесто” обрушится на США как ураган первой категории

Тропический шторм Эрнесто может обрушиться на американское побережье как ураган первой категории. Об этом РИА Новости сообщили в Центре прогнозирования ураганов в Майами (штат Флорида) Национальной гидрометеорологической службы США.

"В настоящее время скорость ветра, сопровождающего Эрнесто, приближается к ураганной силе и составляет 110 километров в час. В ближайшее время шторм усилится и на побережье США обрушится, уже достигнув ураганной силы", - сообщили в Центре.

Для того, чтобы стать самым слабым по пятибальной шкале ураганом первой категории, скорость ветра Эрнесто должна превысить 119 километров в час.

"Сейчас Эрнесто находится в 285 километрах к юго-юго-западу от Вильмингтона (штат Северная Каролина) и в 145 километрах к юго-востоку от Чарльстона (штат Южная Каролина). Ветер силы тропического шторма распространяется от центра Эрнесто на 140 километров", - отмечает Центр.

Как передают местные СМИ, на американском атлантическом побережье уже чувствуется приход шторма - дует сильный ветер, на море наблюдается волнение.

"Обильные осадки, до 30 сантиметров, могут вызвать в регионе опасные для жизни людей наводнения", - предупреждают синоптики.

РИА Новости