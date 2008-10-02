Если Молдову и Приднестровье объединить, страна точно не пойдет в НАТО

Молдова не намерена вступать в НАТО, заявил президент республики Владимир Воронин в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Глава государства отметил, что в Конституции зафиксирован статус постоянного нейтралитета, который, в частности, предусматривает невступление в какие-либо оборонительные военные союзы.

В.Воронин опроверг утверждения о том, что Россия, якобы, согласна разменять Приднестровье на обязательство Молдовы не вступать в НАТО. По его словам, вопрос о замене нейтрального статуса Молдовы не стоит ни внутри республики, ни за ее пределами.

В.Воронин подчеркнул также, что вступление Молдовы в НАТО невозможно ни при какой смене власти, поскольку изменение конституционной нормы - очень сложная процедура, возможная только после референдума, в котором должно участвовать 60% населения всей Молдовы. Как отметил В.Воронин, в случае объединения правого и левого берегов Днестра, с учетом Приднестровья получится то количество населения, которое на референдуме никогда не проголосует за изменение нейтрального статуса страны.

При этом, как сказал В.Воронин, сославшись на руководителей НАТО, нежелание Молдовы вступать в НАТО не помеха для интеграции страны в ЕС.